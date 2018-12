Vicenza – Lunedì 10 dicembre il pianista americano Emanuel Ax salirà sul palco del Teatro Comunale di Vicenza, per il terzo appuntamento della 109esima stagione concertistica della Società del Quartetto. Vincitore di sette Grammy Awards, Ax proporrà un programma romantico con brani di Brahms, Schumann, Ravel, Chopin e le “Piano figures” del contemporaneo Benjamin.

L’inizio del concerto è fissato per le 20.45. Per acquistare i biglietti ci si potrà rivolgere alla sede della Società del Quartetto, in vicolo Cieco Retrone (0444 543729) e alla biglietteria del Teatro Comunale (0444 324442). I tagliandi sono disponibili anche online, al sito www.tcvi.it.

“Nato nella città ucraina di Leopoli nel 1949 – si legge in una nota di presentazione dell’evento -, ancora bambino, Ax si trasferisce con la famiglia a Varsavia, poi a Winnipeg, in Canada, ed infine, nel 1961, approda a New York dove frequenta la Juilliard School grazie al supporto dell’Epstein Scholarship Program del Boys Club of America. Parallelamente frequenta la Columbia University dove si laurea in letteratura francese. Nel 1970 diventa cittadino statunitense”.

“Emanuel Ax si affaccia alla carriera concertistica nel 1974, vincendo la prima edizione dell’l’Arthur Rubinstein International Piano Competition di Tel Aviv. Nel 1979 viene premiato con l’Avery Fisher Prize, il più importante riconoscimento americano per la musica classica”.

“La sua ricca discografia è stata premiata con ben sette Grammy Awards – ha ricevuto altre undici nominations – e con un Echo Klassik Musikpreis. Reduce da una serie di concerti con la Philadelphia Orchestra e con la Cleveland Orchestra, Emanuel Ax proporrà a Vicenza, in esclusiva per il Triveneto, un programma d’impronta romantica che nella prima parte metterà a confronto Brahms e Schumann e, nella seconda, presenterà la raccolta dei Valses nobles et sentimentales di Maurice Ravel, chiudendo con un tributo a Chopin. In mezzo, spazio anche per un autore contemporaneo, il britannico Sir George Benjamin, del quale Ax proporrà le dieci piccole Piano Figures, composte nel 2004”.