Bassano, nuovo comandante alla polizia locale

Bassano del Grappa – Cambio al vertice della polizia locale di Bassano. Dal primo gennaio infatti Maurizio Zuliani, attuale vice comandante del Corpo intercomunale di polizia locale del bassanese assumerà l’incarico di comandante, rilevando il testimone da Emanuele Ruaro, che va a guidare la polizia municipale di Rovereto. “Il sindaco Riccardo Poletto – si legge in una nota diffusa oggi dal Comune di Bassano – , sentito il presidente dell’Unione montana Luca Ferrazzoli, formalizzerà l’incarico nei prossimi giorni. In questo modo viene data continuità al lavoro e alle attività in essere del comando senza alcuna discontinuità”.

“Nel ringraziare Emanuele Ruaro per il servizio reso alla città in questi anni – ha poi spiegato il sindaco – abbiamo ritenuto che la figura dell’attuale vice comandante Zuliani dia le migliori garanzie di professionalità, esperienza e conoscenza del comando, per continuare nella direzione che, come amministrazione, abbiamo intrapreso fin dal nostro insediamento. Sono certo che Maurizio Zuliani avrà il supporto e la collaborazione di tutti gli operatori”.

“Intendiamo proseguire nella direzione già intrapresa – ha aggiunto l’assessore alla sicurezza Angelo Vernillo – e confermare tutte le attività già in essere e concludere quelle in agenda. Mi associo ai ringraziamenti del sindaco ad Emanuele Ruaro, che ha saputo interpretare al meglio, con intelligenza, competenza e capacità di dialogo, le indicazioni mie e dell’amministrazione. A Maurizio Zuliani garantiamo, per il tempo restante alla nostra amministrazione, il massimo sostegno e appoggio”.