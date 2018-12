Vicenza – Entra nel vivo il programma del Natale in centro storico di Vicenza, racchiuso dallo slogan “A chi ha Vicenza nel cuore, Buone Feste” (qui il calendario completo degli eventi in centro e nelle circoscrizioni). Svariate, infatti, le proposte per il fine settimana dell’8 dicembre. Per iniziare, la Basilica palladiana sarà aperta in via straordinaria dalle 10 alle 18 nelle giornate di sabato 8, domenica 9, venerdì 14, sabato 15, domenica 16, venerdì 21, sabato 22, domenica 23, lunedì 24, da mercoledì 26 a lunedì 31 dicembre, e, in gennaio, da mercoledì 2 a domenica 6, con la possibilità di accedere a loggia e salone; la terrazza rimarrà chiusa.

Per i visitatori residenti a Vicenza e in provincia, il biglietto di ingresso costerà di 2 euro (4 euro, invece, per chi risiede fuori dal territorio provinciale). Per conoscere le agevolazioni previste e le modalità di acquisto dei biglietti si può consultare questa pagina.

Immancabili i mercatini: accanto al Villaggio di Natale, in corso Fogazzaro, fino ai Carmini, dal 7 al 9 dicembre e poi anche il 15 e 16 e dal 22 al 24, ci sarà Fuori mercato in piazza delle Erbe con prodotti di artigianato creativo, remake e arte. Inoltre il 9 dicembre ritorna il consueto appuntamento con il mercato dell’antiquariato.

Il Gruppo alpini sezione di Vicenza raccoglierà fondi a sostegno del territorio dell’Altopiano di Asiago colpito dal maltempo. Sabato 8 e sabato 22 dicembre, dalle 16 alle 19, la fanfara degli alpini si esibirà nel canto della stella lungo le vie del centro storico. La raccolta fondi sarà curata dal gruppo “Penne nere”.

Un viaggio tra le vie del centro si potrà fare a bordo del trenino di Natale, a disposizione sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 dicembre e da sabato 22 al 6 gennaio, i feriali dalle 15 alle 19.30 e i festivi dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.