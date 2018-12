Meteo, inizio 2019 con vento forte. Rischio incendi

Venezia – Quadro meteorologico caratterizzato dal vento sul Veneto, per i primi giorni del 2019. Mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio sono infatti previsti venti forti o molto forti da nord-nord ovest in quota, a tratti anche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane per raffiche di Foehn. Per questo, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato lo Stato di attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane del territorio, per le intere giornate del 2 e 3 gennaio, da riconfigurare, a livello locale, in preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento.

Viste le contingenti condizioni meteoclimatiche e vegetazionali, caratterizzate da condizioni di gran secco, abbinate a vento in alcune parti del territorio, la Regione Veneto ha inoltre dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza.

Fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono quindi vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate, e comunque entro la distanza di cento metri dai medesimi terreni. Per le trasgressioni si applicano le sanzioni previste dalla legge 353, de 21 novembre 2000, e dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.