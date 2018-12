Marostica – Musica e fuochi d’artificio, a Marostica, per salutare il 2018 e dare il benvenuto al nuovo anno. Dalle 22.30, in piazza degli Scacchi, si potrà infatti ballare al ritmo di un lungo dj set che accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte, con l’incendio del Castello inferiore e i fuochi d’artificio, per continuare con la musica fino alle due del mattino del primo gennaio 2019.

Questo il programma del veglione in piazza, un evento promosso dall’amministrazione comunale e dagli esercenti di Confcommercio Marostica, grazie anche al supporto di Digitex, azienda di audio e video, e in collaborazione con la Pro Marostica.

“Con molta soddisfazione – ha commentato Ylenia Bianchin, assessore al turismo e allo spettacolo del Comune – siamo a proporre un nuovo Capodanno in piazza grazie alla collaborazione di Confcommercio. Soprattutto quest’anno, con il rinnovato allestimento della piazza, con la pista di pattinaggio attorno all’albero, la Città merita una grande festa per valorizzare la bellezza di un centro storico sempre più vivo e carico di suggestioni”.

Oltre all’animazione, infatti, la notte di San Silvestro ci sarà la possibilità di pattinare sul ghiaccio (su una pista quest’anno ancora più ampia rispetto al passato) sulla scia del grande successo di “Opera on ice”, lo spettacolo andato in scena a Marostica e, a Natale, in onda su Canale 5.