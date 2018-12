Asiago – “Asiago ha il Millepini nel cuore”. È questo il titolo dell’iniziativa, lanciata dalla delegazione Confcommercio di Asiago, per raccogliere fondi a favore del ripristino del parco Millepini, danneggiato in seguito all’intensa ondata di maltempo che ha colpito varie zone del Veneto alla fine ottobre.

Al lavoro per questa iniziativa ci sono tanti titolari di negozi e pubblici esercizi e volontari, che nei giorni scorsi si sono dati da fare per creare dei gadget, ricavati dai rami degli alberi abbattuti dalla tempesta. Si tratta di cerchietti di legno stampati a fuoco che possono essere usati come addobbi per l’albero di Natale o conservarti come souvenir dell’Altopiano.

“Fino ad ora – ha raccontato Marianna Lievore, presidente della locale Confcommercio – ne abbiamo confezionati più di 1.400, ma la produzione continua. Questi cerchietti, marchiati con uno stampo creato gratuitamente dall’azienda Guglielmi Claudio saranno a disposizione nei negozi, nei pubblici esercizi e durante gli eventi natalizi di Asiago, in cambio di un’offerta libera che sarà devoluta per la sistemazione del Millepini”.

L’esordio dell’iniziativa sarà domani, sabato 8 dicembre, con un banchetto allestito vicino alla casetta di Babbo Natale. Un altro appuntamento con la solidarietà per il parco è poi in programma domenica 16, in occasione della “Corsa dei Babbo Natale”, con partenza alle 10 da piazza del Duomo.