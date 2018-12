Maltempo, cittadini e aziende donano due milioni di euro

Venezia – Sfiora i due milioni di euro la cifra depositata nel conto corrente aperto dalla Regione per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni e ai territorio colpiti dal maltempo della fine di ottobre. Per la precisione, la gara di solidarietà che ha coinvolto cittadini e aziende, per lo più veneti, ha fatto salire l’ammontare dei contributi versati (con 13.525 donazioni) a quota 1.944.149,78 euro.

“Il grande cuore dei veneti – ha sottolineato il Presidente della Regione, Luca Zaia – si sta manifestando ogni giorno con una generosità commovente, rappresentata in egual misura da grandi aziende, che hanno versato migliaia di euro, e di gente comune, che ha donato ciò che poteva. Pochi euro o migliaia, in questo caso, hanno lo stesso grande significato, quello di un Veneto solidale e con un grande senso della comunità e dell’identità”.

“Ad ognuna di queste persone – ha concluso – stringo simbolicamente la mano con gratitudine, e con la garanzia personale che ogni euro donato andrà ad aiutare i territori e le persone colpite. A chi non ha ancora avuto modo di fare un versamento chiedo un piccolo sforzo: pancia a terra, e andiamo a versare, perché la battaglia per la rinascita è appena iniziata”.

Nel frattempo, si è mossa anche la Regione al suo interno: con gli statini dei dipendenti relativi al mese di novembre, è stata indicata la possibilità di donare il corrispettivo di ore di lavoro, a scelta del dipendente, al conto corrente regionale di solidarietà.