La Scala di Milano raccontata al Cinema al Ridotto

Vicenza – Appuntamento dedicato all’arte e alla grande musica, al Cinema al Ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza. E’ per mercoledì 19 dicembre, alle 20.45, con il film evento “Teatro alla Scala. Il Tempio delle Meraviglie”, dedicato a uno dei templi più esclusivi dell’arte e dello spettacolo mondiale. La regia è di Luca Lucini, Silvia Corbetta e Piero Maranghi, ed è prodotto da Rai Com, Skira Classica, Arte France, Camera Lucida productions, in collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano e con Nexo Digital.

“Il film – si legge nella presentazione della serata – racconta la storia del teatro che più di ogni altro ha catturato e legato a sé, indissolubilmente, i grandi nomi della scena musicale e artistica di tutti i tempi. Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Arturo Toscanini, Maria Callas, Luchino Visconti, hanno fondato il mito di un luogo, animato poi in anni più recenti da artisti come Claudio Abbado e Riccardo Muti, un luogo che ancora oggi suscita un senso di sacralità e che, nel film, viene raccontato tra gli altri dai direttori d’orchestra Daniel Barenboim e Riccardo Chailly, dai cantanti Mirella Freni e Plácido Domingo, dai ballerini Carla Fracci e Roberto Bolle, oltre che dai sovrintendenti Pereira, Lissner e Fontana”.

Il racconto che ne esce è affascinante, e fa conoscere un luogo in cui passato, presente e futuro s’intrecciano, in una sorta di fabbrica di meraviglie senza tempo. Inaugurato nel 1778, il Teatro alla Scala di Milano ha sempre ospitato artisti della scena internazionale, trasformandosi nella Mecca della musica planetaria, in cui solo metter piede diventa una grande emozione. Così nel film, della lunghezza di 95 minuti, le videocamere, accompagnate dalla voce narrante di Sandro Lombardi, percorrono i corridoi e fanno respirare 240 anni di storia.