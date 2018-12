Intemperanza e spaccio tra gli adolescenti a Vicenza

Vicenza – Due ragazzi in bicicletta, nel centro storico di Vicenza, compiendo manovre incuranti degli altri, finché uno non va contro un’auto, comunque senza ferirsi, scende dalla sella e dà pure un pugno al veicolo, costringendo il conducente a scendere a sua volta dall’auto.

E’ successo ieri mattina, in città, verso le 9.50, in contra’ Pedemuro san Biagio, all’altezza di contra’ Porti, ed ovviamente ne è nata un’accesa discussione, una lite insomma, durata finché una pattuglia della polizia locale non ha visto i due azzuffarsi ed è intervenuta per dividerli.

Il conducente dell’auto che ha rimediato delle ecchimosi al naso, mentre il ragazzo, minorenne come l’altro con cui era in compagnia, è stato perquisito e trovato in possesso di un sacchetto contenente 49,25 grammi di marijuana, 18 bustine per il confezionamento in dosi ed un grinder, che sono stati sequestrati. Il giovane, residente in città, è stato segnalato alla procura dei minori per spaccio.