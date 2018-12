Altivole (Treviso) – Nuovo tragico incidente stradale, con una ennesima vittima, per una scia di sangue che sembra non voler rinunciare ad arrossare le nostre strade. A perdere la vita stavolta è un stato uomo di 46 anni, Massimo Quattoni, vicentino di Rossano Veneto, un imprenditore del comparto auto, titolare di una concessionaria a Rosà, la Q Cars.

E’ successo durante la notte, nel trevigiano, ad Altivole, dove Quattoni stava percorrendo a bordo della sua Mercedes la via Castellana. Ad un certo punto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo dell’auto andando a schiantarsi contro un albero, un grosso platano. E’ stato uno di quegli impatti che non lasciano scampo, devastante, che ha ucciso, probabilmente sul colpo, lo sfortunato 46enne.

Dopo lo schianto, l’uomo è anche rimasto incastrato tra le lamiere della vettura e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per l’liberarlo. Inutile è stato comunque ogni tentativo di rianimazione da parte del personale medico del Suem 118, che non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale, che ora è chiamata a chiarirne le cause.