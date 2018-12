Il Nimrodo Trio nel concerto del martedì del Pedrollo

Vicenza – Sarà il Nimrodo Trio il protagonista del concerto “a sopresa”, in programma domani, 4 dicembre, per “I martedì al Conservatorio”, la tradizionale rassegna del conservatorio Pedrollo di Vicenza, nata come palco per i propri docenti e i migliori laureati. Il trio è una formazione di grande prestigio, composta da Christophe Horak (violino), Francesca Zappa (viola) e Ulrike Hofmann (violoncello). L’appuntamento, come di consueto, è alle 18 nella sala concerti “Marcella Pobbe” dell’istituto di Contra’ San Domenico,a Vicenza. Saranbno eseguite musiche di Beethoven, Kodaly, Schubert e Dohnanyi. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per quanto riguarda i musicisti che si esibiranno, Christophe Horak è concertino dei secondi violini dei Berliner Philharmoniker. Ha studiato alla Guildhall School of Music and Drama di Londra ed ha ricevuto vari premi. Nel 2000 è entrato nell’accademia Karajan dei Berliner Philharmoniker e due anni dopo ha vinto il posto in orchestra. È membro dell’Ensemble Scharoun, con cui si è esibito in Europa, America e Asia, e dal 2009 è didatta all’accademia Karajan. Ha collaborato in qualità di violino di spalla con l’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. E’ membro fondatore del Berlin Piano Quartet, con cui nel 2016 ha registrato un cd per la Sony.

Francesca Zappa ha iniziato a suonare il violino a sette anni nella sua città natale, Firenze. Dopo il liceo si è trasferita in Germania per continuare i suoi studi, prima con Felix Schwarzt, della Staatskapelle di Berlino, e poi con Ulrich Knoerzer e Wilfried Strehle, dei Berliner Philharmoniker. Ha suonato con Deutsche Symphonie Orchester, Rundfunk Symphonie Orchester Berlin, Berliner Philharmoniker e Mitteldeutscher Rundfunk Leipzig. Inoltre ha partecipato a svariati festival di musica da camera. Dal 2015 è borsista dell’associazione Live Music Now, fondata da Yehudi Menuhin.

La violoncellista Ulrike Hofmann ha completato la sua formazione musicale alla Universität der Künste di Berlino ed ha frequentato per due anni i corsi d’orchestra all’Accademia Karajan dei Berliner Philmarmoniker. Vincitrice del concorso “Deutsche Musikwettbeverb” viene selezionata per partecipare alla rassegna “Konzerte Junger Künstler”, grazie alla quale inizia la sua carriera solistica. Ha vinto vari concorsi ed è stata primo violoncello solista alla Komische Oper di Berlino dal 2003 al 2006. Attualmente fa parte della Stuttgart Radio Symphony Orchestra.