Gatto in difficoltà salvato dai vigili del fuoco

Bolzano Vicentino – Intervento, nel pomeriggio di ieri, per i vigili del fuoco, chiamati in via Ca’ del Luongo, a Bolzano Vicentino, presso il parcheggio di un supermercato, per soccorrere un gatto che, dopo essere stato investito da un’auto, era rimasto incastrato nei braccetti della sospensione della vettura.

La proprietaria dell’auto è stata avvertita da un’amica, che ha sentito i lamenti dell’animale. La squadra dei pompieri arrivata da Vicenza ha alzato l’auto con dei cuscini sollevatori arrivando a raggiungere l’animale, che era incastrato con la zampa nel trapezio dell’auto.

Il felino è stato sedato da un medico veterinario della Ulss 8 Berica, permettendo cosi ai vigili di riuscire a liberare la zampa dell’animale. Il gatto è stato medicato e portato in una clinica per animali per le cure del caso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.