Furgone si schianta contro un camion. Muore 39enne

Montecchio Maggiore – Incidente stradale mortale questo pomeriggio sull’autostrada A4. E’ successo poco prima delle 15.30, fra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza ovest, in direzione Milano, e si è trattato di un tamponamento tra un furgone e un camion. A perdere la vita è stato il passeggero del furgone, mentre il conducente è rimasto ferito. Nonostante la tempestività dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare per la vittima, un 39 enne di Noventa di Piave.

Al personale sanitario del Suem 1118 non è rimasto altro da fare che certificarne la morte, probabilmente avvenuta sul colpo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con una squadra accorsa da Arzignano, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed hanno estratto estratto il ferito, l’autista 67 enne del furgone, pure lui di Noventa di Piave, subito trasportato in ospedale con un codice di media gravità.

La polizia stradale ha effettuato i rilievi, per ricostruire la dinamica di questo ennesimo incidente stradale mortale. Sono intervenuti sul posto anche gli uomini del personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore, mentre sono stati pesanti i disagi per il traffico, con l’autostrada bloccata per più di un ora e rallentata per tutto il pomeriggio. Si sono infatti formate lunghe code, che hanno anche superato i dieci chilometri.