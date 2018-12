Costabissara – Furgone in fiamme, quest’oggi, venerdì 7 dicembre, a Costabissara. Il mezzo, un Vivaro di marca Opel guidato da un idraulico, stava viaggiando lungo via Giuseppe Mazzini quando, non erano ancora le nove del mattino, l’artigiano a bordo si è accorto che qualcosa non andava.

L’uomo ha fatto appena in tempo ad accostare e a scendere per controllare cosa stesse accadendo al suo furgone, che è divampato un incendio. Due squadre dei vigili del fuoco, subito allertati, hanno raggiunto il posto e si sono messi al lavoro per spegnere il rogo, che nel frattempo aveva avvolto completamente il veicolo.

Se le fiamme hanno completamente distrutto la parte anteriore del furgone, il pronto intervento dei pompieri ha fatto sì che il fuoco non raggiungesse il materiale e gli attrezzi contenuti nella parte posteriore: tra le altre cose era presente anche un piccolo gruppo di saldatura alimentato a gas.

In via Mazzini, oltre ai vigili del fuoco, è sopraggiunta anche una pattuglia della polizia locale, la quale si è occupata di deviare il traffico durante le operazioni di soccorso, le quali, tra lo spegnimento e il raffreddamento del veicolo, hanno richiesto circa un’ora di lavoro.