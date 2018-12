Dueville, incendio distrugge una casa rurale

Vicenza – Giornata movimentata quella di oggi per i vigili del fuoco, impegnati in due incendi nel giro di poche ore nell’hinterland vicentino. Nel primo intervento sono stati chiamati all’opera a Quinto Vicentino, in via Adige, per l’incendio di un camino di una abitazione con il tetto in legno. I pompieri accorsi con due automezzi tra cui l’autoscala, hanno spento le fiamme che divampano nel camino evitando l’estensione alla soffitta. Le operazioni sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

La seconda chiamata è arrivata invece poco dopo mezzogiorno, da Dueville, dove stava andando a fuoco una abitazione di un edificio rurale in parte ristrutturato. Il rogo ha interessato la casa e il tetto ventilato. Per fortuna nel momento in cui è scoppiato l’incendio nessuna persona era in casa, ma i danni sono ingenti dato che il rogo ha devastato l’immobile.

Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Vicenza e da Schio con cinque automezzi, hanno spento l’incendio, che ha completamente bruciato la parte ristrutturata, per iniziare poi le operazioni, più lunghe, di completo spegnimento di tutti i focolai. Le cause rogo sono in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione da parte dei vigili del fuoco si protrarranno probabilmente fino al tardo pomeriggio.