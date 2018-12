Vicenza, è tempo di “Corri Babbo Natale corri”

Vicenza – Edizione numero tredici, a Vicenza, per la “Corri Babbo Natale corri”, una corsa o camminata a passo libero di circa due chilometri, con finalità benefica, in programma venerdì 21 dicembre, con partenza (alle 10) e arrivo in piazza Matteotti.

Cambiano dunque la data (non più il sabato che precede il Natale, ma il venerdì) e il tracciato (tutto in pieno centro storico), ma non viene meno la solidarietà. La quota di partecipazione (8 euro compreso il costume da Babbo Natale, oppure 3 euro, con costume proprio o cappellino) verrà infatti interamente devoluta in beneficenza e andrà a sostenere i Villaggi Sos Onlus e l’associazione Bambini cardiopatici nel mondo, guidata dal vicentino Alessandro Frigiola.

“Sono già più di 1500 gli iscritti – ha precisato il vicesindaco Matteo Tosetto – e con l’adesione di istituti scolastici come il Montagna, il Rossi, e diverse scuole primarie cittadine, tra le quali Arnaldi, Da Porto, Loschi e la primaria di Montecchio Precalcino, la tredicesima edizione di Corri Babbo Natale Corri conferma, anche quest’anno, la sua importanza”.

La manifestazione sarà presentata da Elisa Santucci di Vicenza Press, con accompagnamento musicale preparato da Dj David e dall’associazione CreativeArt. Ci saranno premi e omaggi per i costumi più creativi e divertenti, per il partecipante più giovane, per quello più anziano, per associazioni, scuole e per i gruppi più numerosi. Piccoli doni e ringraziamenti saranno offerti dai partner Decathlon, PuroSport, Pane Quotidiano il panificio creato dai Villaggi Sos Vicenza.

È possibile pre-iscriversi o prenotare gli abiti (fino ad esaurimento scorte) contattando il Villaggio Sos Vicenza allo 0444 513585 o via e-mail a info@villaggiososvicenza.it, o anche direttamente venerdì al piccolo villaggio della partenza in piazza Matteotti.

Corri Babbo Natale Corri è organizzato grazie alla sinergia tra l’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza, Vicenza Press – associazione di volontariato dei giornalisti e AV Atletica Vicentina Run, con il contributo di Loison Pasticceria e Centrale del Latte Vicenza, per il ristoro finale a base di panettone e cioccolata calda.