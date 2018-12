Conti pratica per il trading online. Non farne a meno!

Investimenti finanziari a lungo termine, o investimenti in day trading, costituiscono attività molto rischiose per il trader alle prime armi, così come per il trader più esperto. Insomma, se non si è abbastanza accorti, è facile ritrovarsi a mani vuote, con l’impressione di esser stati “fregati” e, magari, rammaricando per i fondi che si sono persi e che si sarebbero potuti investire in miglior modo.

Ebbene, per essere sicuri che questo scenario non vi riguardi mai, non c’è niente di meglio che esercitarsi sui conti pratica per fare trading online, account demo gratuiti, che vi aiuteranno a padroneggiare le migliori strategie e tecniche del trading senza mettere in gioco il vostro denaro reale. Quasi tutti i broker includono nella loro offerta un conto demo gratuito, e considerato che per poterne fruire non è spesso richiesta nemmeno una verifica dell’identità o nemmeno un deposito, chiunque può provare il piacere del trading senza rischi. Ma perché non dovreste mai farne a meno?

In primo luogo, bene rammentare che per un trader che non ha mai effettuato delle posizioni finanziarie online, speculative o meno, aprire un conto demo con denaro virtuale significa capire come si comporta il mercato e come reagisce, ad esempio, a certe notizie. Peraltro, una delle migliori cose del conto di pratica è che è possibile utilizzarlo per tutto il tempo necessario e che se si esaurisce il plafond immaginario, si può semplicemente chiedere una ricarica del proprio saldo o si può aprire un nuovo conto.

Detto ciò, l’ambiente che avrete modo di provare sarà identico alla piattaforma di trading ufficiale del broker. Dunque, sarà possibile mettere alla prova il broker ancora prima di aprire un conto con denaro reale, comprendendo così se la piattaforma di trading che vi metterà a disposizione sarà o meno in grado di soddisfare le vostre ambizioni.

Ancora, su un conto demo sarà molto facile individuare ciò su cui si è bravi e ciò… su cui invece è meglio correre a lezioni o ripetizioni. Ricordate che tutti commettono errori, anche nel trading, ma è importante comprenderli e imparare da loro! In tal senso, l’ambiente del trading demo è certamente la migliore palestra di allenamento che possiate desiderare, considerato che equivale a tanti vantaggi con zero rischi! Come se non bastasse, il conto di trading sarà anche il contesto giusto per poter valutare la congruità e la sostenibilità della vostra strategia.

Certo, non tutto è perfetto. Sfortunatamente, il trading su un conto demo non può imitare le emozioni di paura, speranza e avidità che si hanno quando si fa trading con il proprio denaro. Detto questo, usare il conto di pratica ha così tanti vantaggi che sarebbe un terribile errore trascurare l’opportunità di effettuare del trading online senza rischi mediante tali servizi. Una volta che avrete sviluppato la giusta fiducia per fare trading con denaro reale, potrete semplicemente passare dal conto demo a quello reale, replicando e implementando in esso le strategie e le tecniche che si sono utilizzate con successo quando si faceva trading sul conto di pratica.