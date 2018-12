Come scegliere gli accessori per il bagno

Gli accessori per il bagno sono il naturale completamente di uno dei luoghi più importanti della propria casa, una “oasi” di serenità e di igiene in cui raccogliersi all’inizio o alla fine di una lunga giornata di lavoro. Ma quali sono gli accessori per il bagno più adatti a voi? E, soprattutto, come sceglierli correttamente, incrementando il comfort e la funzionalità di questa area domestica?

Iniziamo con ordine e, dunque, soffermiamoci per qualche istante sulla priorità: la funzionalità. Gli accessori per il bagno non potranno che essere innanzitutto pratici. Meglio dunque puntare su materiali resistenti e facili da pulire. E, ancora, meglio preferire accessori che siano comodi da usare, e che siano collocati in una posizione facilmente accessibile.

Chiarito che il punto di partenza non potrà che essere quello della funzionalità, il resto verrà da sé. Con una gamma di accessori per il bagno sempre più ampia e sempre più diversificata, sarà facile trovare all’interno di questo ventaglio le scelte che per design ed estetica potranno essere ritenute maggiormente soddisfacenti.

Insomma, così come per il resto della casa, anche per il bagno l’occhio vorrà la sua parte: l’accessorio bagno dovrà insomma valorizzare l’intera stanza, rendendosi sinergico con il resto dell’arredamento, ma senza disdegnare giochi di contrasto che potrebbero far valorizzare in maniera ancora più adatta l’accessorio (soprattutto se il bagno ha un arredamento neutro, con colori tendenzialmente soft).

Passando agli altri requisiti necessari in un accessorio per il bagno, un cenno non può che essere prodotto nei confronti dell’igiene: considerato che l’igiene è fondamentale in tutta la casa, e lo è ancora di più in bagno, il nostro consiglio non può che essere quello di optare per accessori bagno che per forma e materiali possano essere facili da lavare e da igienizzare con facilità e in profondità. Un discorso che vale soprattutto per porta spazzolini, porta sapone e scopino per il wc. Ovvero, in altri termini, per quegli accessori che entrano maggiormente in contatto con umidità e sporcizia, e che potrebbero essere delle vere e proprie miniere di germi e batteri.

Chiudiamo infine questo breve approfondimento con un cenno al posizionamento più opportuno degli accessori per il bagno. Quelli più semplici da gestire sono probabilmente quelli da “appoggio”, da posizionarsi a terra o sul mobile lavabo: si possono spostare e lavare con grande facilità.

In alternativa, possiamo puntare sugli accessori bagno da parete, o da muro, che offrono una scelta sicuramente più ordinata e in grado di ridurre lo spazio occupato. Si possono installare a tassello o con incollo, oppure con delle ventose. Assicuratevi di calibrare bene la loro forza di tenuta, poiché il rischio di sentirli precipitare nel cuore della notte potrebbe essere più o meno ampio.

A questo punto, il nostro invito non può che essere quello di dare uno sguardo attento ai principali cataloghi che potete trovare facilmente online: siamo certi che riuscirete a trovare l’alternativa che, per prezzo e altre caratteristiche, potrà fare maggiormente al caso vostro.