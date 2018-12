Cerca di forzare un video poker per svuotarlo

Barbarano – Tenta di forzare un video poker per rubare il denaro contenuto al suo interno ma gli va male. I carabinieri della stazione di Barbarano Mossano, assieme a quelli di Campiglia dei Berici e Sossano, lo hanno infatti pizzicato nel tardo pomeriggio di ieri, 26 dicembre, a conclusione della relativa attività di indagine, denunciandolo a piede libero per tentato furto aggravato.

Protagonista di tutto questo è stato un 27 cittadino albanese, E.A, 27enne cittadino albanese residente ad Agugliaro. che dopo essere entrato in un locale pubblico di Barbarano, munito di un piede di poco, ha cercato di aprire video poker con il chiaro obiettivo di svuotarlo.

Naturalmente non è passato inosservato ed il titolare del locale ha subito chiamato il 112. Giunte sul posto le pattuglie dei carabinieri di Campiglia dei Berici e Sossano, è stato accertato l’accaduto e sequestrato l’utensile. Dopo la denuncia dell’albanese, ora si indaga per verificare se l’indagato si è reso responsabile, in passato, di comportamenti analoghi.