Vicenza – Con l’avvicinarsi del periodo delle feste di Natale e di fine anno, i carabinieri della Stazione di Vicenza hanno organizzato, in città, dei servizi preventivi e di rappresentanza, già attivi da qualche giorno e che continueranno fino al Capodanno 2019.

Per quanto riguarda l’aspetto della prevenzione è stato deciso che, nelle mattinate del martedì e del giovedì, vale a dire in occasione del mercato settimanale, una pattuglia a piedi garantirà un servizio di prossimità con lo scopo non solo di prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, in particolare di borseggi, ma anche finalizzata al contatto diretto con i commerciati e con gli ambulanti, per acquisire informazioni o segnalazioni.

Il sabato pomeriggio e la domenica mattina, invece, due carabinieri in Grande Uniforme, effettueranno un servizio di rappresentanza e, nello stesso tempo, di prevenzione. Nel caso si rendesse necessario, un supporto verrà loro dato dalle pattuglie del Nucleo radiomobile.