Capodanno Wonderland al Palaghiaccio di Asiago

Asiago – Grande attesa per la festa di Capodanno al coperto più grande del Veneto, ovvero quella al Palaghiaccio di Asiago, organizzata da Due Punti Eventi. Si ballerà sulle note della migliore musica degli ultimi vent’anni, grazie alla rinnovata collaborazione con Wonderlands Events. Per l’addio al 2018 l’organizzazione ha in programma la fusione dei due format di successo, “90 Wonderland” e “2000 Wonderland”, con i successi dei Novanta e degli anni Duemila.

Due gli eventi in scaletta. L’apertura è affidata a “Mr Gray Live!”, band di quattro musicisti che interpreta in versione rock famose canzoni. Poi il “Capodanno Wonderland”, con musica e spettacolo, gadget per il pubblico, animazione, corpi di ballo, personaggi a tema, effetti speciali e video show.

“Capodanno ad Asiago – ha sottolineato Franco Sella, assessore del Comune di Asiago che patrocina la manifestazione – vuol dire festa in bellezza e sicurezza. E’ un evento consolidato, che attira partecipanti da ogni parte del Veneto, in uno scenario unico vome quello dell’Altopiano in stagione invernale”.

Anche questa dodicesima edizione è promossa in collaborazione con l’Associazione familiari e vittime della strada onlus con la quale l’organizzazione da sempre condivide il progetto sicurezza. Per la serata si prevedono servizi di bus navetta gratuiti (su prenotazione) da Thiene, Schio e Bassano del Grappa, e da e per le diverse località dell’Altopiano con l’aggiunta quest’anno di due ulteriori navette di supporto per garantire un servizio ancora più efficiente per i ragazzi. Previste dei collegamenti anche con Padova e San Bonifacio.