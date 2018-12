Marostica, va in scena il Canto di Natale di Dickens

Marostica – Spirito natalizio di scena a Marostica, grazie alla compagnia Teatris, che sabato 22 dicembre (alle 18.30 e alle 20.30) e domenica 23 dicembre (alle 16, alle 18 e alle 20), nelle sale del Castello inferiore, propone il “Canto di Natale” di Charles Dickens, per la regia di Tiziano Panici e la traduzione di Alice Spisa.

“Una delle più belle opere dell’autore inglese – si legge nella presentazione dello spettacolo -, dedicata al Natale e alla riscoperta del suo sentimento più autentico, farà apripista al quel teatro di comunità che, grazie alla visione del direttore artistico di Teatris, Maurizio Panici, mira a coinvolgere la città in eventi di grande respiro. Divertente, ironico, spietato, commovente, spaventoso, coinvolgente, il Canto di Natale di Dickens è la favola natalizia per antonomasia”.

“Nata, in questa versione, al Teatro Mancinelli di Orvieto, in sette anni di repliche e successi ha incantato e stupito migliaia di bambini, ragazzi e adulti. – Buon Natale! Basta con questo buon Natale! Che cos’è il Natale? Il giorno in cui devi pagare i conti senza avere un soldo in tasca! Il giorno in cui sei un anno più vecchio senza essere di un’ora più ricco! – esplode il vecchio Scrooge… Ma sarà proprio così?”