A Caldogno la “Xmas Cup” in ricordo di Simone Montieni

Caldogno – La città di Caldogno si prepara ad ospitare la prima edizione della “Xmas Cup”, una manifestazione sportiva promossa dall’associazione sportiva dilettantistica Aquarea Vicenza, in ricordo di Simone Montieni, surfista ed ex atleta di nuoto, mancato a 37 anni a causa di un infarto, nell’ottobre di due anni fa, nel corso di un allenamento.

Questa festa agonistica, ospitata dagli impianti sportivi Aquarea di via Torino, a Caldogno è in calendario per domenica prossima, il 9 dicembre, con inizio alle 10.30.

L’iniziativa coinvolgerà tutti gli atleti di Aquarea per le sezioni di nuoto, nuoto pinnato, pallanuoto e nuoto sincronizzato. L’apertura del memorial Xmas Cup sarà affidata al sindaco di Caldogno, Nicola Ferronato, che parteciperà anche al momento delle premiazioni. Presenti anche i genitori di Simone, che consegneranno agli atleti un piccolo omaggio, un album fotografico, preparato in onore del figlio. Seguiranno lo scambio di auguri ed un momento conviviale.

“Tutto nasce per ricordare il nostro atleta e caro amico – ha spiegato Silvia Cunico, direttore tecnico di Aquarea Vicenza asd -. Per tutti noi Simone era un punto fondamentale, disponibile con i suoi colleghi e compagni di allenamento e sempre pronto a scambiare una parola divertente con un sorriso. Per questo abbiamo pensato che il miglior modo per ricordarlo fosse quello di organizzare una festa dello sport, attività da lui molto amata”.