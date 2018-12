Calcio, il Vicenza riceve la visita del Ravenna

Vicenza – Impegno delicato domani sera, alle 20.45, allo stadio Menti, per il LR Vicenza, che riceve la visita del Ravenna. Al di là della difficoltà della partita, che vede comunque i biancorossi opposti ad un avversario temibile, la delicatezza dell’incontro deriva soprattutto dal periodo problematico che attraversa la squadra, reduce da una sconfitta evitabile a Gubbio e da un pareggio interno contro il Teramo che non ha certo entusiasmato. Insomma due prestazioni non buone, che hanno fatto pensare ad una battuta d’arresto.

La speranza è dunque che domani, al Menti, tutto sia smentito, e che la formazione veneta riesca a convincere, costruendo gioco, dimostrando solidità e magari portando a casa l’intera posta. Certamente il periodo difficile è determinato anche dagli infortuni che ci sono stati ultimamente. In particolare è mancato un attaccante come Giacomelli nelle ultime gare, che non a caso è il capocannoniere del campionato. Ma anche la difesa, pure decimata dagli infortuni, ha lasciato più volte perplessi. Il Vicenza insomma prende anche troppi gol…

Il tecnico biancorosso, Giovanni Colella, non si sbilancia ma lascia trasparire fiducia nei suoi ragazzi ed un certo ottimismo. Questa la lista dei 22 giocatori biancorossi convocati per la sfida di domani contro il Ravenna. Saranno assenti Cristian Andreoni, Tommaso Bortot e Stefano Salvi. Quanto a Giacomelli, che risente di una contusione al polpaccio e di un dolore al piede conseguente alla rottura del dito mignolo, il tecnico deciderà nella giornata della gara se farlo scendere in campo.