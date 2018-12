Calcio, il Vicenza al Menti contro l’Albinoleffe

Vicenza – Impegno natalizio per i biancorossi che oggi, nel giorno di Santo Stefano, alle 14.30, scendono in campo allo stadio Menti contro l’Albinoleffe, una squadra che ha avuto un inizio difficile in campionato ma che si è ampiamente ripresa. Anche stavolta dunque un cammino opposto a quello del Vicenza, che aveva iniziatio bene e che invece si è persa nell’ultimo periodo, scendendo in classifica e perdendo contatto con le prime.

“Noi abbiamo continuato a lavorare – ha detto in vista della partita di oggi il tecnico biancorosso Giovanni Colella -. Abbiamo rivisto la gara contro il Fano e ci siamo dati degli obiettivi per uscire da questo momento complicato. Il cambio modulo con il passaggio al 3-5-2 ci ha dato maggiore compattezza, ovviamente il gioco non poteva essere così fluido visto che provavamo questo modulo da poco tempo. In questi giorni abbiamo lavorato sulla ricerca dello sviluppo offensivo e sulla complessità della manovra”.

“Purtroppo – ha aggiunto il tecnico – Arma non sarà tra i convocati, in quanto nell’allenamento di ieri si è fermato per un problema al flessore che valuteremo nei prossimi giorni. Abbiamo valutato diverse opzioni in attacco per sopperire alla sua mancanza e tra stasera e domani mattina deciderò, ma sono fiducioso perché il resto del gruppo sta bene e si è allenato con convinzione”. Questa la lista dei giocatori biancorossi convocati per Vicenza-Albinoleffe.