Calcio, il Vicenza esonera Colella. Arriva Serena

Vicenza – Giovanni Colella non è più l’allenatore del Vicenza. La cosa era nell’aria del resto già da un po’ di giorni, dato il magro bottino portato a casa nelle ultime partite dai biancorossi che non vincono dal primo dicembre, quando espugnarono il campo di Terni. Poi sono arrivati tre pareggi e due sconfitte, eed è un po’ poco in effetti per una squadra che ambisce quantomeno a fare un buon campionato in posizioni di alta classifica.

Quanto al fatto poi che la colpa sia da attribuire all’allenatore, si potrebbe discutere su questo, ma si sa che nel calcio funziona cos’ì e quando le cose non vanno la prima mossa è sempre quella di rimuovere il tecnico, anche se il più delle volte non dovrebbe essere la sola. Comunque oggi la società LR Vicenza ha comunica che la rimozione di Giovanni Colella e Moreno Greco, rispettivamente allenatore responsabile della prima squadra e allenatore in seconda, con l’aggiunta dell’immancabile ringraziamento ad entrambi “per la professionalità e l’impegno profuso in questi mesi ed augurando loro il meglio per il prosieguo delle loro carriere professionali”.

Che la cosa fosse nell’aria è evidente anche dal fatto che poco più di un’ora dopo la società di Renzo Rosso ha reso noto anche il nome di chi sostituirà Colella alla guida dei biancorossi. E’ un nome noto agli appassionati di calcio, ovvero Michele Serena. Una lunga carriera alle spalle come terzino, Serena vanta oltre 250 presenze in Serie A con le maglie, tra le altre, di Inter, Fiorentina, Sampdoria e Juventus, oltre ad un’importante esperienza all’estero con l’Atletico Madrid.

“Nato a Venezia 48 anni fa – si legge nella nota della società biancorossa, come allenatore Serena ha conquistato la Serie B con lo Spezia nel 2012, dove, da subentrato, ha condotto la squadra dal terzultimo posto al primo in classifica, conquistando anche la Coppa Italia di Lega Pro e la Supercoppa di Prima Divisione. In carriera ha allenato anche la Feralpisalò, il Venezia in serie C e il Padova, oltre a Grosseto e Mantova, in Serie B”.

“Sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Davide Zanon, ex giocatore di Cittadella, Padova, Bassano e già collaboratore di Serena nelle precedenti esperienze, e da Maurizio Ballò, che si occuperà del recupero dei giocatori infortunati. Il nuovo tecnico biancorosso dirigerà questo pomeriggio il primo allenamento della squadra, presso il centro sportivo di Capovilla di Caldogno”.