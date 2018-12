Calcio, il Vicenza in trasferta contro la Giana Erminio

Vicenza – Esordio sulla panchina del Vicenza, domani, per il nuovo tecnico biancorosso, Michele Serena, che ha rilevato solo ieri il testimone da Giovanni Colella, esonerato dalla società, e che quindi ha avuto ben poco tempo per farsi un’idea. Presentato alla stampa e subito affidato al campo dunque, per l’ultimo impegno calcistico del 2018 e prima della pausa che il campionato di Serie C si prende, che durerà fino all’ultima decade di gennaio.

L’avversario di domani del Vicenza è la Giana Erminio, che riceve la squadra veneta sul proprio terreno, allo stadio Città di Gorgonzola, con fischio d’inizio alle 18.30. Come l’Albinoleffe dell’ultima partita, quella che è costata il posto a Colella e che è finita con un magro pareggio al Menti, anche la Giana non è squadra di vertice, essendo penultima in classifica. Naturalmente, come tutti sottolineano sempre, non esistono avversari facili, il campionato è equilibrato ed ogni squadra merita la massima attenzione e considerazione…

Indiscutibilmente però, pare lecito aspettarsi una prestazione di rilievo da una formazione come quella biancorossa, con una storia importante alle spalle e soprattutto con una tifoseria che può fare invidia a società in ben altra posizione nella piramide calcistica del Bel Paese. Il Vicenza comunque, sotto molti aspetti, domani volta pagina, riparte da zero. Perché c’è un nuovo allenatore, naturalmente, ma l’augurio è che non sia solo questa l’unica ragione.

Del resto lo hanno sottolineato, presentando Serena, anche il direttore generale del LR Vicenza, Paolo Bedin, e il direttore sportivo, Werner Seeber, ricordando che la scelta di esonerare Colella non vuole scaricare su di lui le responsabilità dei risultati non esaltanti dell’ultimo periodo. “Se le cose non stanno andando come avremmo voluto – hanno ammesso – le responsabilità vanno ripartite fra tutti, compresi la società ed i giocatori”. Questa, per finire, è la lista dei giocatori biancorossi convocati da Serena per la sfida contro la Giana Erminio. Saranno assenti Rachid Arma, Tommaso Bortot e lo squalificato Stefano Salvi.