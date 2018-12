Vicenza – Sta durando più del previsto, o quanto meno più dell’auspicato, il periodo nero del LR Vicenza, a corto di risultati e sconfitto anche sabato scorso sul proprio terreno, dal Ravenna, seconda caduta consecutiva dopo quella esterna di Gubbio. Insomma, è un momento delicato per il Lane, tanto che lo stesso allenatore Giovanni Colella è ormai messo in discussione, forse ingenerosamente dato che, se responsabilità vi sono, certamente pare giusto che siano condivise.

L’impressione più diffusa è comunque che la formazione biancorossa abbia bisogno di rinforzi, e l’auspicio è che arrivino con il mercato di gennaio. Senza dubbio però deve essere anche ritrovata una serenità tra i giocatori ed una concentrazione che si sono viste a sprazzi finora in questo campionato. E’ stato chiaro su questo anche lo stesso Colella, che ha comunque assicurato di avere fiducia nel suo gruppo, che è compatto e che lavora sodo.

E domani il Vicenza deve dare prova di carattere affrontando in trasferta il Fano, squadra contro la quale serve far punti e morale. L’avversario, a differenza dei biancorossi che vivono un periodo negativo dopo aver fatto bene in avvio del torneo, sta giocando bene e sembra essere uscito da una nera fase iniziale. Non un impegno dei più agevoli dunque, anche se non si può certo dire che i marchigiani siano tra le formazioni più forti e accreditate del campionato.

Questa la lista dei convocati biancorossi per AJ Fano-LR Vicenza. Saranno assenti Tommaso Bortot e Leonardo Zarpellon. A proposito di quest’ultimo, bisogna aggiungere che proprio oggi ha firmato un contratto che lo lega al club biancorosso fino al 30 giugno 2022. Zarpellon, trequartista, classe ’99, in questo campionato è sceso in campo fino ad ora in undici partite, segnando un gol.