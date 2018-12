Venezia – “Premesso che il potere di ordinanza è in capo ai sindaci, e che quindi respingo al mittente l’accusa alla Regione di atteggiamento pilatesco, credo sia bene ricordare a Rucco e ad alcuni altri sindaci che stanno polemizzando, in particolare sul blocco auto, che la Regione ha fatto, e sta facendo, tutto quanto le compete, compresi i sostegni concreti che, nel settore del risanamento dell’aria, sono stati di 300 milioni solo negli ultimi anni, ai quali vanno aggiunti i contributi ai cittadini per la rottamazione delle vecchie stufe, delle auto più inquinanti, e dei veicoli commerciali”.

E’ il commento dell’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin, alle polemiche, di queste ore, sul blocco delle auto attuato in alcune zone del Veneto, in conseguenza del peggioramento della qualità dell’aria.

“La Regione – ha aggiunto – fa tutto quel che deve fare, anche dare ai sindaci tutti i datti aggiornati e tempestivi tramite Arpav, nella convinzione che vengano valutati con la massima attenzione per poi emettere le ordinanze sulla base del reale inquinamento presente sul territorio di loro competenza. Di certo non ha alcun senso chiedere che si realizzi una sorta di ordinanza su vasta scala territoriale, perché non sarebbe intelligente creare problemi ai cittadini laddove l’inquinamento non c’è, basti pensare, per capirlo, a Belluno, città che per la sua collocazione in zona montana non deve fare conti con questi problemi”.

“E’ necessario intervenire dove l’emissione c’è e crea inquinamento. Dove non ci sono né l’emissione, né l’inquinamento, non ha senso. Non dimentichiamoci, poi, che gli esperti ci dicono che il trasporto incide solo per il 18% dell’inquinamento e se si attuano i blocchi come hanno fatto alcuni Comuni l’anno scorso, la riduzione si ridurrebbe del 2%”.

“Ricordo infine al sindaco Rucco – ha quindi concluso Bottacin – che i suoi cittadini sanno bene che la Regione c’è, al punto che hanno presentato molte domande, tutte finanziate, per la rottamazione delle vecchie stufe e delle auto più vecchie”.