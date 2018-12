Bilancio regionale, 30 mila euro per Matteotti

Venezia – “Grazie ad un nostro emendamento, all’interno del bilancio regionale è stato approvato un finanziamento di 30 mila euro destinato alla valorizzazione e alla conoscenza della figura storica di Giacomo Matteotti”.

Così i consiglieri regionali Patrizia Bartelle (Italia in Comune) e Piero Ruzzante (Liberi e Uguali), promotori, nell’ambito del Bilancio di previsione 2019-2021 approvato ieri dal consiglio regionale del Veneto, di un emendamento volto ad aumentare i fondi relativi alla legge regionale n. 70 del 1975 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”.

“Abbiamo chiesto che questi fondi siano destinati all’Accademia dei concordi, proprietaria della Casa-Museo Giacomo Matteotti. In questo modo – spiega Bartelle – auspichiamo che l’Accademia sfrutti questi 30 mila euro per elaborare progetti culturali volti a promuovere lo studio e la conoscenza della figura di Giacomo Matteotti, oltre che per valorizzare il patrimonio bibliografico e documentario della Casa-Museo”

“La figura di Giacomo Matteotti – aggiunge Ruzzante – è patrimonio non solo di Rovigo o del Veneto, ma di tutto il Paese. Socialista, democratico ed antifascista fino all’ultimo dei suoi giorni, Matteotti ha incarnato i valori che furono alla base della Resistenza e sui quali fu poi fondata la Repubblica Italiana”.