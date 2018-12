Bassano, via le transenne dal Ponte degli Alpini

Bassano del Grappa – Nuovo passo in avanti per quanto riguarda l’opera di restauro del Ponte degli Alpini, di Bassano. Dopo l’intervento di messa in sicurezza, domani, saranno rimosse le transenne, che limitavano la superficie calpestabile del manufatto. A renderlo noto è il municipio bassanese.

“Gli importanti lavori di messa in sicurezza che di recente sono stati completati sulle stilate tre e quattro del Ponte di Bassano – si legge infatti nella nota diramata in proposito – hanno riportato ad un livello di sicurezza adeguato la struttura del Ponte. Un fatto, questo, confermato nelle comunicazioni ricevute dal progettista dell’intervento e direttore dei lavori, ingegner Gianmaria De Stavola”

“Tutto questo considerato, nella giornata di domani sarà avviata la rimozione delle transenne attualmente collocate lungo il piano pedonale, mantenendo una protezione meno invasiva esclusivamente a ridosso della balaustra. Diventerà quindi interamente libero il passaggio sul Ponte e in questo modo sarà anche liberata la visuale sia a nord che a sud. Contestualmente saranno alzati i livelli delle soglie del fiume Brenta, legati alla eventuale chiusura del Ponte per esigenze di sicurezza.