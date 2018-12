Bassano tra i vincitori del bando europeo WiFi4Eu

Bassano del Grappa – Bassano è risultato tra i vincitori del bando della Commissione Europea, WiFi4Eu, pubblicato in questi giorni e voluto per garantire ai cittadini connessioni wi-fi gratuite. Il progetto WiFi4Eu offrirà infatti ai comuni vincitori finanziamenti per il valore di 15mila euro, che serviranno ad installare gli spot wifi in spazi pubblici quali ad esempio piazze, biblioteche, ospedali, parchi, musei. La selezione si è basata sul criterio “primo arrivato, primo servito”.

“Sono molto soddisfatto – ha commentato l’assessore all’innovazione del Comune di Bassano, Angelo Vernillo, – perché è stata premiata la solerzia dei nostri uffici comunali, che si sono fatti trovare pronti e preparati. Con questo primo finanziamento potremo installare laddove non presente o potenziare e migliorare dove già presente, l’accessibilità wi-fi gratuita per i nostri cittadini”.

Sono stati 224 i comuni italiani (undici quelli del Veneto e due, con Bassano, della provincia di Vicenza) vincitori del primo bando europeo, a fronte delle 3.202 domande presentate dall’Italia, un record fra i paesi Ue. In tutta Europa sono stati 2.800 i municipi vincitori, per un totale di 42 milioni di euro, a fronte di 13.198 candidature ricevute.