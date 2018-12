Bassano, Capodanno con Natalino Balasso 

Bassano del Grappa – Capodanno a Bassano con Natalino Balasso. L’attore veneto festeggerà infatti con il pubblico, nella serata di san Silvestro, l’arrivo del 2019 al Palabassano2, tra risate, divertimento e brindisi di mezzanotte. Balasso terrà un suo “Discorso di Capodanno”, nello spettacolo che comincerà alle 22 e durerà fino al brindisi di mezzanotte. Vendita online dei biglietti su www.ticketone.it e www.vivaticket.it

“Ridere del passato per ridere in futuro – si legge nella presentazione -, sarà l’esercizio aerobico e salutare che permetterà agli spettatori di trarre un’ultima boccata di ossigeno dal 2018 e tuffarsi senza remore nell’anno nuovo. Qualche ora in puro stile Balasso, senza fronzoli o retoriche, per divertirsi senza rinunciare al pensiero. Dopo la mezzanotte verrà proiettato in anteprima il nuovo video di Telebalasso, il canale youtube del comico”.

Attore e autore di teatro, cinema, libri e televisione, balasso ha debuttato nel 1990 in teatro, nel 1998 in televisione, nel 2007 al cinema e pubblica libri dal 1993. Al cinema ha lavorato con Alice Rohrwacher, Gianni Zanasi, Carlo Mazzacurati, Massimo Venier e Federico Rizzo. Per la televisione ha recita in varie produzioni. E’ autore e interprete di apprezzati video comici di analisi sociale pubblicati sul canale “Telebalasso” di youtube, con oltre ventidue milioni di spettatori, senza nessuna forma di sostegno televisivo o radiofonico.