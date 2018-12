Vicenza – L’ultima giornata del campionato di serie A2 femminile del 2018 riserva alla VelcoFin InterLocks Vicenza una trasferta a Varese. Le biancorosse sono infatti attese in terra lombarda dove domani sera, alle 20.30, alla palestra consortile di Azzate, si alzerà la palla a due per la sfida contro le pari colori del Basket Femminile Varese 95.

Sesto posto in classifica, assieme ad Udine, e 4 successi nelle ultime 4 partite per la VelcoFin, che anche domani dovrà fare a meno di Francesca Santarelli (il suo rientro, però, è vicino). Con 4 punti, invece, Varese si trova all’ultimo posto della graduatoria del girone Nord assieme a Bolzano e ad Albino. La differenza di piazzamento non deve però trarre in inganno, così come ha sottolineato l’allenatore di Vicenza, Aldo Corno.

“Occhio alle nostre avversarie – ha infatti ammonito il tecnico biancorosso -: nell’ultimo turno hanno sbancato Milano, campo dove noi abbiamo lasciato i due punti, andando a vincere contro il Sanga con il risultato di 49-61. Protagonista di questo successo l’ala Alessandra Visconti, a referto con 17 punti e 11 rimbalzi”.

“Visconti è un’atleta molto esperta ed ha giocato a lungo sui campi della A1. Proibito, dunque, sottovalutare l’avversario: Varese è una squadra in ottima forma, conscia di aver pagato il noviziato da neo promossa. La compagine lombarda ha trovato nuovi e buoni equilibri sia in difesa sia in attacco. Ma da parte nostra è certo che vogliamo proseguire nel nostro cammino positivo. Stiamo migliorando di partita in partita e daremo il massimo per vincere”.