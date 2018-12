Basket, VelcoFin Vicenza recupera la gara con Albino

Vicenza – Posticipata a causa della convocazione in nazionale di Chantelle Pressley, la partita tra le bergamasche del Fassi Edelweiss Albino e la VelcoFin InterLocks Vicenza, si giocherà domani, giovedì 6 dicembre, ma ancora senza l’atleta britannica.

Questo perché il contratto della pivot 28enne con la formazione lombarda è stato di recente risolto e la giocatrice si trova già in Spagna. Dando uno sguardo all’andamento della stagione, sabato scorso Albino ha vinto la sua prima partita di campionato contro l’altra squadra di Bolzano, che si è presentata in terra bergamasca priva di tre titolari infortunate. Parte del merito della vittoria è stato di Elisa Silva, 30enne ala forte appena rientrata dopo lunga assenza. Ottima anche la prova della guardia Federica Iannucci, autrice di 24 punti.

In casa Vicenza, è stata accolta con grande soddisfazione la vittoria sull’Acciaierie Valbruna Bolzano. Coach Aldo Corno gongola per le positive prove delle sue giovani e per le conferme giunte delle veterane, che non tradiscono mai. L’appuntamento con il recupero dell’ottava giornata del girone Nord della serie A2 di basket femminile, che andrà in scena sul parquet del PalaRaffaMartini di Torre Boldone, in provincia di Bergamo, è per le 21.

Un orario che creerà qualche inconveniente alla VelcoFin, considerato il previsto ritorno in sede a notte inoltrata. Sabato mattina, poi, la squadra dovrà riparte per la lunga trasferta in terra piemontese contro Castelnuovo Scrivi, in quel di Tortona, dove si giocherà alle 18.