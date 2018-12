Basket, VelcoFin Vicenza fa sua la gara con Albino

Torre Boldone (Bergamo) – Ancora un successo per la VelcoFin InterLocks Vicenza, che ieri sera, nel recupero dell’ottava giornata del girone Nord, ha sconfitto, 49-66, il Fassi Edelweiss Albino. Un divario netto nel punteggio, che però non deve far pensare ad una gara a senso unico: si farebbe infatti un grave torto alle bergamasche non riconoscere che, finchè fiato e gambe hanno retto, hanno dato filo da torcere alla truppa biancorossa.

Per quanto riguarda la gara, giocata alle 21 al PalaRaffaMartini di Torre Boldone, dopo una partenza bruciante (0-7), merito di Matic-Stoppa e Destro da tre-, Albino ricuce con pazienza e riesce a concludere il primo quarto con appena due punti di svantaggio, 15-17. Nel secondo parziale, poi, sono le bergamasche a dettare i ritmi. Sul 19-22, trascinate da Valente, Pintossi e Bonvecchio, le lombarde costruiscono un parziale di 12-2, che vale il loro massimo vantaggio, 31-24. Un margine che, al ventesimo, le ospiti hanno praticamente dimezzato, 32-28.

La musica cambia nella ripresa. La VelcoFin si ripresenta sul parquet con un 8-0 che ribalta la situazione, 32-36. Lentamente, ma inesorabilmente Vicenza allunga e chiude il terzo periodo sul +12, 38-46. Il quarto ed ultimo periodo ha poca storia, con le ospiti sempre in testa e Matic Stoppa Ferri e Colombo sugli scudi. Il parziale del periodo è di 11 a 20 e le ragazze di coach Aldo Corno possono festeggiare i due punti, che consentono loro di raggiungere il gruppo di squadre a quota 10 punti in graduatoria.

Albino: Iannucci 10, Birolini M., Silva 8, Panseri 1, Bonvecchio* 14, Birolini G., Gionchilie ne, Valente 8, Pintossi 8, Peracchi

Vicenza: Matic 12, Chicchisiola, Destro M. 3, Monaco 9, Colombo 12, Destro F. ne, Stoppa 16, Gamba, Ferri 12, Santarelli ne, Zanetti 2, Sartore ne

Ecco la classifica aggiornata: Costa Masnaga e Crema 18, Villafranca di Verona, Moncalieri e Castelnuovo Scrivia 16, Udine, Itas Bolzano, Vicenza e Marghera 10, Carugate e San Martino di Lupari 8, Ponzano e Milano 6, Bolzano 4, Albino e Varese 2