Basket, trasferta vincente per la VelcoFin Vicenza

Varese – Quinta vittoria di fila per la VelcoFin InterLocks Vicenza, che ieri sera, sul parquet della palestra consortile di Azzate, ha sconfitto, con il punteggio di 47-50, le padrone di casa del Basket Femminile Varese 95. “Occhio alle nostre avversarie” era stato l’avvertimento dell’allenatore biancorosso Aldo Corno alla vigilia del match. E infatti le lombarde hanno messo in seria difficoltà le vicentine e la contesa è stata in equilibrio fino alla fine (47-47 il risultato impresso sul tabellone a 5 secondi dalla sirena).

La zampata vincente è stata opera di Ivona Matic. Dopo l’errore al tiro di Stoppa, la lunga croata ha infatti acciuffato il rimbalzo e depositato il pallone dentro il canestro, subendo pure fallo supplementare. “Ci hanno fatto morire per tutta la gara – ha analizzato, nel post partita, Corno -, ma, senza togliere nulla alla grande prova varesina, stasera abbiamo pagato una settimana di allenamenti scadenti. Ci è andata bene”.

Per quanto riguarda una breve cronaca dell’incontro delle 20.30, la partenza vede protagonista la squadra di casa, che apre con un 4-0 (Mistò – Visconti), ricucito sul risultato 6-8 per Vicenza con 6 punti di Ferri e 2 di Chicchisiola. Al massimo vantaggio vicentino, 9-12, segue un break di 8-0 targato Visconti, 17-12, che chiude il primo quarto.

Nel secondo periodo la VelcoFin raggiunge le avversarie, 19-19, ma sulla nuova parità, 24-24 va presto al pareggio, ma sul 24 pari subisce un rovescio di 6 punti e si va al riposo sul 30-24 per le lombarde. Nella ripresa arriva subito la reazione di Vicenza che con un 2-8 impatta sul 32-32 e poi si spinge fino al 35-38 della terza sirena.

Colombo firma il massimo vantaggio sul 37-42, ma la partita non è affatto finita. Due triple consecutive di Elena Mistrò ribaltano il risultato, 43-42. A questo punto sale in cattedra Ivona Matic: in questa fase davvero immarcabile. Tutti della numero 3 biancorossa i punti finali, compreso il gioco da tre che regala la vittoria a Vicenza.

Varese: Sonzini A. ne, Mistò E. 12, Beretta 3, Mistò F. 6, Biasion, Petronyte 2, Premazzi 4, Sorrentino, Visconti 10, Rossi 8, Sonzini I. ne, Polato 2

Vicenza: Matic 14, Chicchisiola 3, Destro M. 2, Monaco 2, Colombo 7, Destro F., Stoppa 7, Mioni ne, Gamba ne, Ferri 11, Santarelli ne, Zanetti 4