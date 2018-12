Basket, trasferta in Russia per il Famila Schio

Schio – La settima ed ultima giornata del girone di andata di Eurolega riserva al Beretta Famila Schio una lunga trasferta in Russia. Circa 4000, infatti, i chilometri da percorrere per raggiungere la città di Orenburg, dove domani alle 15 (ora italiana), le scledensi giocheranno la partita contro le padrone di casa del Nadezhda.

La sfida, in programm all’Orenburzhje Sport Hall di Gagarin Avenue, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Fiba, federazione che organizza l’Euroleague, massima competizione continentale per club di basket femminile. Le arancioni, che chiudono la graduatoria del Gruppo B con 6 punti (uno per ogni sconfitta maturata, contro i 2 assegnati per la vittoria), sono ancora alla ricerca del loro primo successo europeo, ma nelle precedenti uscite hanno mostrato incoraggianti segnali di crescita. Inoltre si può ricordare che i due più recenti precedenti tra i due team (Nadezhda e Schio facevano parte dello stesso girone anche nella stagione 2017/2018) sono stati entrambi appannaggio del Beretta.

Le russe, guidate dal tecnico spagnolo Víctor Lapeña, si trovano invece a metà della classifica (sono quinte su otto), a quota 8 punti, frutto di due vittorie (contro Castors Braine ed Esbva-LM) e quattro sconfitte. Migliore marcatrice della squadra è Brionna Jones. In questa regular season il centro americano ha totalizzato una media di 16,8 punti a partita. In doppia cifra anche le guardie Sandra Ygueravide (10,2) e Erica Wheeler (10,7 nelle tre gare disputate).

Punti di forza del Beretta sono invece Jantel Lavender (12 punti e 10 rimbalzi agguantati in ogni match), Sandrine Gruda (9,3) e Jacki Gemelos (8,8). Ottime statistiche anche per Allie Quigley: nei due incontri giocati, l’ala piccola americana ha messo a referto 12 punti di media.

Di seguito le altre partite del settimo turno:

Ekaterinburg – Castors Braine

Zvvz Praga – CCC Polkowice

Bourges Basket – Esbva-LM

Classifica: Ekaterinburg 12, Praga 11, Bourges Basket e CCC Polkowice 10, Nadezhda ed Esbva-LM 8, Castors Braine 7, Schio 6

Ilaria Martini