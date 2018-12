Tortona (Alessandria) – Terzo successo consecutivo per la VelcoFin InterLocks Vicenza, che ieri sera, nell giornata di andata del campionato di basket femminile di serie A2 ha espugnato (50-63 il risultato finale) il palasport “Uccio Campagna” di Tortona, fortino delle piemontesi dell’Autosped Castelnuovo Scrivia.

In otto giorni, dunque, le biancorosse hanno fatto un importante balzo in avanti in classifica: dopo la sconfortante debacle casalinga di domenica 25 contro Moncalieri le ragazze di coach Corno hanno infatti inanellato tre successi, che le hanno portate a 12 punti, nella zona medio-alta della graduatoria del girone Nord.

Per quanto riguarda la cronaca, sono le padrone di casa a mostrarsi subito sul pezzo e il 7-2 del terzo minuto ne è la dimostrazione. Pian piano entra in partita anche Vicenza, che annulla il ritardo e, sul finire del periodo, mette la testa avanti 13-15.

Polveri bagnate, nella seconda frazione, per entrambe le compagini. Per vedere il primo canestro (il pareggio del 15-15), bisogna infatti attendere quasi tre minuti. Poi sale in cattedra Zanetti, che dà il là alla cavalcata biancorossa (18-8 il parziale dei punti a referto) con una tripla e lo conclude con un 3/4 ai liberi. In mezzo trovano posto le marcature di Monaco e Matic e il +10 del ventesimo, 23-33, è servito.

Il terzo tempino scivola via con le due squadre che mantengono inalterate le distanze. 11 a 12 è infatti il bottino accumulato rispettivamente da Castelnuovo Scrivia e Vicenza, per il 34-45 della terza sirena. Equilibrato anche l’ultimo quarto (16-18 il parziale, che determina il 50-63 finale): determinante per la vittoria della VelcoFin, dunque, il solco scavato dalle biancorosse prima dell’intervallo.

Castelnuovo Scrivia: Canova 5, Repetto, Corradini 2, Martelliano 6, Colli Carolina, Serpellini ne, Falabrini ne, Colli Claudia 4, Bernetti, Salvini 13, Stoiedin 10, Pieropan 10

Vicenza: Matic 6, Chicchisiola, Destro M., Monaco 15, Colombo 12, Destro F. ne, Stoppa 4, Gamba, Ferri 11, Santarelli ne, Zanetti 15