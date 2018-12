Orenburg (Russia) – Il tanto cercato “1” nella colonna delle vittorie ancora non è arrivato. Anche oggi, infatti, il Beretta Famila Schio ha incassato una sconfitta, per 67-51, contro le russe del Nadezhda di Orenburg. Questo risultato negativo, nel settimo turno di Eurolega giocato alle 15 all’Orenburzhje Sport Hall, è maturato nella seconda parte di gara. Nei primi venti minuti le arancioni hanno tenuto testa alle avversarie, riuscendo anche a mettere il naso avanti (23-27). Nella ripresa, invece, il calo è stato notevole: appena 7, contro i 16 delle avversarie, i punti a referto nel terzo tempino. Migliore il bilancio degli ultimi dieci minuti (19-15), ma la prestazione delle scledensi non è stata comunque positiva.

In avvio di contesa coach Vincent manda sul parquet Quigley, Lavender, Gruda, Gemelos con Dotto in cabina di regia, mentre Víctor Lapeña, schiera Jones, Ygueravide, Wheeler, Maiga e Shilova ed è proprio il quintetto russo a farla da padrone. Dopo il canestro di Gruda, Nadezhda si porta sull’8-2, ed anche nel prosieguo del match continua a mantenere un piccolo margine. Sul 19-12, Gemelos, Crippa e Andrè sorprendono la poco attenta difesa di casa e la forbice del punteggio si chiude, 19-18. Ad allargarla, prima della sirena, ci pensa Medvedeva, con un piazzato dalla media distanza, 21-18.

Nella seconda frazione Quigley va subito a segno ed è di nuovo -1 per le ospiti, 21-18. Il Famila spreca il possesso del possibile +1, (infrazione di 24 secondi) e Tikhonenko ripristina il +3, 23-20. Il Beretta passa in testa al giro di boa del quarto, con un 5-0 confezionato da Gruda e Quigley, 23-27. La stessa situazione si ripete poco dopo, ma a parti invertite: questa volta, infatti, sono le russe a griffare un 9-2 che le manda negli spogliatoi avanti di tre punti, 32-29.

Lunghi minuti di digiuno, per Schio, nel terzo periodo. Il primo canestro delle arancioni (un piazzato di Quigley) arriva solo a metà parziale, quando le padrone di casa hanno già accumulato un tesoretto di nove punti, 41-31. Per vedere muoversi di nuovo il tabellone del Beretta si devono attendere altri due giri di lancette: l’1/2 ai liberi di Crippa vale il 43-32. Quigley e Andrè si mettono in proprio e, al trentesimo le scledensi hanno 14 lunghezze da recuperare, 48-34.

Il Beretta apre l’ultimo quarto con una tripla di Quigley, 48-39. Un buon inizio, ma la squadra di coach Vincent non ha molte idee in attacco e insiste, senza troppa fortuna con le conclusioni pesanti (la percentuale di realizzazione è inferiore al 27%…). Inoltre, a metà frazione, ha già esaurito il bonus, cosa che si traduce in due tiri liberi per le avversari ad ogni fallo delle arancioni. Nadezhda raggiunge il massimo vantaggio sul 64-49 e poi allenta la presa, ma riesce comunque a mantenere il suo margine ed a conquistare la vittoria con il punteggio di 67-51.

Orenburg: Fedorenkova 2, Burik ne, Shilova 3, Tikhonenko 12, Ygueravide 15, Wheeler 15, Novikova, Maiga 4, Jones 11, Medvedeva 5

Schio: Filippi ne, Fassina ne, Masciadri ne, Lisec, Crippa 3, Gruda 8, Battisodo 2, Andrè 4, Dotto, Lavender 4, Quigley 23, Gemelos 7

Ilaria Martini