Basket, il Famila Schio ospita la corazzata Ekaterinburg

Schio – Per la sesta giornata di andata di Eurolega, in programma domani sera al PalaRomare, con palla a due alle 20.30, il Beretta Famila Schio dovrà vedersela con un avversario davvero ostico. Si tratta dell’Ummc Ekaterinburg, corazzata russa che guida la classifica del gruppo A, a punteggio pieno, con cinque successi in altrettanti incontri.

Una missione davvero ardua, dunque, quella che attende le scledensi, ultime in graduatoria, con cinque sconfitte al loro attivo. Quel che è certo è che le arancioni daranno il tutto per tutto per provare a cogliere il primo successo europeo della stagione e la seconda vittoria contro le russe (negli otto precedenti tra le due squadre, infatti, le scledensi si sono imposte solo in una occasione, 69-60, nel lontano 2005).

Le biancoarancio, guidate da coach Miguel Mendez (guida tecnica del Famila per quattro stagioni), non hanno bisogno di molte presentazioni. Il roster comprende atlete del calibro della nazionale spagnola Alba Torrens e delle americane Wnba Brittney Griner, Kayla McBride e Courtney Vandersloot (a Schio nell’annata 2013/2014), solo per citarne alcune.

Parlando di palmares, nella bacheca del club russo ci sono quattro trofei di Eurolega, compreso l’ultimo, alzato nel nell’aprile del 2018 al termine del match vinto 72-53 contro Sopron e dodici scudetti (nove dei quali, dalla stagione 2008/2009 a quella scorsa, consecutivi).

Coloro che non potranno essere presenti al palazzetto scledense di viale dell’Industria, potranno comunque seguire il match in diretta, sintonizzandosi sul canale YouTube della Fiba, a questo link diretto.

Ecco gli altri incontri del sesto turno:

CCC Polkowice – Nadezhda

Esbva-LM – Zvvz Praga

Castors Braine – Bourges Basket

Ilaria Martini