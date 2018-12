Schio -Impegno sulla carta abbordabile, quello di domani, domenica 9 dicembre, per il Famila Wuber Schio. Le ragazze di coach Pierre Vincent affronteranno infatti, tra le mura amiche del PalaRomare, le biancorosse dell’Use Scotti Rosa Empoli, alla loro prima stagione nella massima serie.

E’ quasi un testa coda, il match in programma alle 18 e valido per la nona giornata di andata di Sorbino Cup, serie A1 di basket femminile. Le scledensi, infatti, dividono con Broni il secondo posto in classifica, a quota 12 punti, dietro Venezia, la prima della classe; le toscane, invece, sono penultime in graduatoria, con Battipaglia, e fino ad ora hanno conquistato una sola vittoria.

Forse è poco realistico pensare che sia la proprio l’incontro contro le campionesse d’Italia in carica, l’occasione da cogliere, da parte delle biancorosse, per mettere in cascina altri punti. Di sicuro, però, una buona prestazione nella gara di domani servirà alle ragazze allenate da coach Alessio Cioni, soprattutto per lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta casalinga rimediata contro Torino, una partita importante in chiave salvezza.

Il Famila affronterà l’incontro portando in dote la prova positiva, nonostante la sconfitta, di mercoledì in Polonia. Se è vero che il risultato ha premiato la squadra di casa, il CCC Polkowice, è altrettanto vero che, rispetto alle ultime uscite, le scledensi hanno mostrato netti segni di miglioramento. Purtroppo, in Europa, Schio è ancora alla ricerca della prima vittoria (e ad ogni sconfitta si affievolisce sempre più la speranza di passare il primo turno), ma nel torneo italiano la situazione è più rosea. Numeri alla mano, i quattro punti di ritardo sulla capolista non compromettono infatti la conquista del primo posto in classifica, alla fine del girone di andata.

Ilaria Martini