Basket, trasferta in Polonia per il Beretta Schio

Schio – Dopo due sconfitte consecutive (una in Eurolega e l’altra in campionato), il Beretta Famila Schio è pronto a tornare sul parquet, per (si spera) lasciarsi alle spalle questo periodo infelice. Domani sera, infatti, le scledensi saranno impegnate in Polonia, per la sfida contro le arancionere del CCC Polkowice Basket.

La gara, inserita nella quinta giornata della regular season di Eurolega, sarà disputata al palazzetto dello sport di Polkowice, con inizio alle 19, e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Fiba, Federezione che organizza l’Euroleague Women.

Il tabellino di marcia delle padrone di casa è in equilibrio: due le vittorie e altrettante le sconfitte. Una situazione che vale, al team di coach Maroš Kováčik, il quarto posto nella graduatoria del gruppo A. Quattro gradini più giù, cioè in ultima posizione, si trova Schio, che in questa stagione della massima competizione continentale per club di basket femminile, non ha ancora colto una vittoria.

Nota positiva per la compagine arancione, nonostante lo stop nel derby con le padovane di San Martino di Lupari, l’esordio con il botto di Allie Quigley. La guardia statunitense ha infatti accumulato un bottino di 27 punti in 32 minuti di gioco. La speranza è che la prima europea con la maglia arancione sia altrettanto positiva. Per quanto riguarda le avversarie, la CCC Polkowice, che un paio di settimane fa ha rinforzato il suo roster con l’arrivo di Lynetta Kizer, a fine novembre ha salutato Sofija Aleksandravicius. Dopo cinque partite di campionato in arancionero, la torre nata a New York (già vista in azione a Vigarano), ha infatti rescisso il contratto che la legava alla compagine polacca.

Ilaria Martini