Attrezzi da scasso in auto. Denunciato 21enne

Barbarano-Mossano – Porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Sono queste le accuse mosse ad un ragazzo marocchino di 21 anni, residente ad Albettone, che è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Barbarano-Mossano.

I fatti risalgono alla tarda serata di giovedì 13 dicembre, quando i militari, che in questo periodo festivo hanno intensificato i servizi finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno fermato un’auto, in località Ponte di Barbarano, per un normale controllo.

A bordo della vettura c’era proprio dal 21enne, il cui stato di agitazione ha indotto gli uomini dell’arma ad andare più a fondo con i controlli, perquisendo il veicolo. le verifiche hanno così permesso ai carabinieri di trovare e sequestrare cinque cacciaviti, una chiave inglese, due pinze e due spranghe di ferro. Per il possesso di questo materiale il giovane non è stato in grado di dare una giustificazione plausibile ed è quindi scattata la denuncia.