Asiago, un convegno su Mario Rigoni Stern

Asiago – Domani, giovedì 13 dicembre, alle 15, ad Asiago, nella sala della Reggenza (piazzale dello stadio) il professor Paolo Pozzato, direttore dell’Istrevi, ed il professor Emilio Franzina, docente di storia contemporanea, parleranno della figura di Mario Rigoni Stern, che fu uno dei più illustri iscritti alla Cgil vicentina. L’iniziativa è organizzata infatti dalla Cgil e dallo Spi (Sindacato pensionati italiani) con il patrocinio del Comune di Asiago. Porterà il suo saluto il sindaco Roberto Rigoni Stern.

Scriveva Mario Rigoni Stern: “Leggete, studiate e lavorate sempre con etica e con passione. Ragionate con la vostra testa e imparate a dire dei no. Siate ribelli per giusta causa e difendete la natura e i più deboli. Non siate conformisti e non accodatevi al carro del vincitore. Siate forti e siate liberi, altrimenti quando sarete vecchi e deboli rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie che non avete combattuto”.