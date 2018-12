A4, tolto il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti

Vicenza – “Gli autotrasportatori di Confartigianato esprimono la loro soddisfazione in merito alla decisione di A4 Holding di sospendere il divieto di sorpasso lungo il tratto autostradale Vicenza Est- Vicenza Ovest fino al 30 di giugno 2019. Per loro, percorrere quel tratto autostradale, che comprende due emissioni ed immissioni e le gallerie sotto i Berici, era diventato un incubo”.

E’ quanto scrive in una nota, a commento della decisione di A4 Holding, il presidente della categoria Trasporto merci di Confartigianato Vicenza Igor Sartori, che ricotda anche come i dati sugli incidenti, sempre più frequenti negli ultimi mesi, dimostrino che il divieto in questo tratto non garantisce la sicurezza, ma la metterebbe invece a dura prova.

“La sicurezza – continua Sartori – è una questione di cultura e informazione, più che di imposizioni. Ora, rimuovere il divieto e sperimentare la soluzione per un periodo iniziale di test, come avvenuto ad esempio fra Brescia Est e Desenzano, è un passo avanti. L’auspicio è che così si giunga alla rimozione definitiva del divieto di sorpasso, per migliorare la sicurezza della circolazione autostradale”.

“Come sistema Confartigianato – conclude Sartori -, chiediamo da anni di avviare delle sperimentazioni laddove i fenomeni relativi alle problematiche di sicurezza si fanno acuti, per risolverli ma, ancor meglio, per prevenirli. Siamo convinti che il dialogo con i gestori delle infrastrutture autostradali, come avvenuto negli ultimi mesi tra Confartigianato e A4 Holding, debba mirare a un confronto costante sui dati di traffico e di incidentalità, con particolare riferimento a quelle tratte più soggette in termini di complessità infrastrutturale”.