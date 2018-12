55enne originario di Valdagno muore durante un’immersione

Torri del Benaco (Verona) – Si è conclusa in modo tragico l’immersione di Enzo Fontana, 55enne nativo di Valdagno ma da anni residente in provincia di Padova, nelle acque del lago di Garda. L’uomo, che viveva nel Comune di Selvazzano Dentro, dopo essere riemerso privo di sensi, è deceduto nonostante i prolungati tentativi dei sanitari di rianimarlo.

I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri, domenica 9 dicembre, a Torri del Benaco. Il sub si trovava in compagnia di alcuni amici, per una immersione. Ad un certo punto, però, il suo corpo è stato visto galleggiare ad un paio di centinaia di metri dalle sponde dello specchio d’acqua.

Una volta portato a riva, il 55enne è stato affidato alle cure dei sanitari, nel frattempo allertati, che hanno tentato purtroppo invano, di rianimarlo. Il personale medico, infatti, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.