12 mesi in biancorosso per l’Altopiano di Asiago

Vicenza – E’ tempo di fine anno e, come sempre, è tempo di calendari. Da sempre siamo abituati a vedere le grazie femminili usate per scandire i mesi, più raro invece è sempre stato vedere esibiti i corpi maschili. Quest’anno, anche se va premesso che è per scopi benefici, par condicio è fatta grazie all’iniziativa della società LR Vicenza, i cui calciatori sono protagonisti del calendario 2019 che verrà allegato alla rivista mensile Rolling Stone.

Innanzitutto però lo scopo dell’iniziativa. Come tutti sappiamo, a fine ottobre, un eccezionale evento climatico ha colpito il Veneto e, nel nostro territorio, l’Altopiano di Asiago, causando la caduta di centinaia di migliaia di alberi, con ingenti danni a tutto l’ecosistema montano. Ed è così che la società calcistica vicentina, assieme a Otb Foundation, ha pensato di dare un sostegno immediato ai luoghi devastati dal dissesto idrogeologico con una serie di iniziative per la raccolta fondi a favore di progetti concreti sul territorio, concordati con le amministrazioni comunali.

“I calciatori del club allenato da Giovanni Colella – spiega il club di via Schio – si sono così trasformati in modelli, immortalati dal noto fotografo italo inglese Julian Hargreaves e seguiti sul set da Ildo Damiano, che ne ha curato lo styling. Il risultato sono 12 ritratti degli sportivi catturati dall’obiettivo di Hargreaves nei luoghi d’arte di Vicenza, scenografie che rivelano la bellezza della città: Piazza dei Signori, la Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico. Gli scatti e la grafica richiamano lo stile retrò delle cartoline anni ’70.

“Il progetto è patrocinato dal Comune di Vicenza e sarà disponibile in tutte le edicole italiane, come dicevamo allegato al numero di dicembre del mensile Rolling Stone, lo storico magazine che oltre ad averne seguito la realizzazione ha deciso di adottare quella biancorossa come squadra del cuore. Un’edizione speciale in formato deluxe del calendario sarà disponibile nei canali di vendita legati al LR Vicenza Calcio e parte dei proventi verranno destinati a Otb Foundation, per progetti di riqualificazione delle aree colpite dalla recente catastrofe naturale”.