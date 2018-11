Zanè, scooter contro auto. Ferito un 23enne

Zanè – Brutto incidente stradale questo pomeriggio, verso 17.15, a Zanè. Si è trattato di uno scontro tra una autovettura ed un ciclomotore, con conseguenze piuttosto serie per un giorvane che era alla guida di quest’ultimo. In realtà si trattava di un piccolo scooter 50, un Piaggio Zip, alla cui guida c’era un 23enne di Zanè, B.A. sono le sue iniziali. Il ragazzo percorreva la strada provinciale 349, da Piovene Rocchette, diretto a Zanè.

All’intersezione con una area privata adiacente a Via Monte Cimone, una autovettura Mini, condotta da un altro giovane di 24 anni, B.M., residente a Cogollo del Cengio, ha svoltato a sinistra senza accorgersi che stava arrivando lo scooter.

I due mezzi sono entrati in collisione ed il conducente del ciclomotore ha perso il controllo del mezzo e ed è andato a sbattere contro un terzo veicolo, una autovettura che lo precedeva, una Renault Scenic condotta da una donna di 52 anni, M.E.,residente a Thiene.

Il ragazzo è stato subito soccorso e un’ambulanza lo ha portato con urgenza prima all’ospedale di Santorso e poi a quello di Vicenza, in condizioni piuttosto serie, anche se cosciente. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale Nord est vicentino, con due pattuglie di cui una di supporto. Disagi anche per il traffico, notevolmente rallentato durante le operazioni di soccorso e per i rilievi.