Violenza sulle donne, “Non è normale che sia normale”

Roma – “Non mi stancherò mai di parlarne fino a quando questo sterminio di donne non avrà fine! 3100 donne uccise da uomini dal 2000 al 2018. Mediamente viene uccisa una donna ogni tre giorni. Le leggi ci sono, come quelle sullo stalking e sul reato di femminicidio. Così come esiste il fondo per gli orfani dei femminicidi. Ma vanno applicate fino in fondo. Su questo anche la magistratura deve essere più rigorosa”.

E’ quanto scrive oggi in una nota Daniela Sbrollini, senatrice vicentina del Partito Democratico e da sempre in prima linea nella difesa dei diritti civili e di quelli delle donne. Parole pesanti dunque, specialmente nei giorni in cui si susseguono, anche nella nostra provincia, iniziative d’ogni tipo legate alla celebrazione della Giornata contro la violenza sulle donne, che in realtà ricorre domani. La senatrice non manca di porre l’accento sul fatto che la questione della violenza sulle donne sia prima di tutto un problema culturale, soprattutto in un paese come l’Italia…

“Bisogna parlarne nelle scuole – ammonisce – ed educare i nostri figli al rispetto di genere. Qualsiasi segnale va immediatamente denunciato. La violenza non è solo quella fisica, poiché c’è anche tanta violenza psicologica. Mai sottovalutare ogni singolo gesto che spesso accade sotto gli occhi anche dei figli. Non è normale che sia normale”.